12:54, 11 сентября 2025Спорт

Биатлонистка разбила лицо палкой сопернице во время чемпионата России

Биатлонистка Павлушина разбила Метеле лицо палкой во время чемпионата России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Кристина Павлушина

Кристина Павлушина. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Биатлонистка Кристина Павлушина разбила лицо сопернице Виктории Метеле во время индивидуальной гонки на чемпионате России по летнему биатлону. Об этом пострадавшая рассказала «Матч ТВ».

По словам Метели, удар не был умышленным, так как Павлушина ее не видела. «Она выходила на подъем, размахивала палками и ударила мне в зуб, в десну. У меня сразу пошла кровь, онемела верхняя часть рта, губа. Я не могла открыть рот, чтобы дышать в полном объеме», — рассказала биатлонистка.

Метеля добавила, что инцидент никак не повлиял на итоговый результат гонки. Она пришла к финишу шестой, а Павлушина заняла 45-е место.

Россияне и белорусы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

    Все новости