Экс-советник Трампа Бэннон: Стармер и Макрон в США ведут себя как важные люди

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, приезжая в США, пытаются вести себя как важные люди, хотя в их странах сейчас много проблем. Таким мнением он поделился в интервью телеканалу GBN.

«Если вы посмотрите на ситуацию в целом, то поймете, почему я так пренебрежительно отношусь к Стармеру и Макрону. <…> Они приезжают сюда и ведут себя, словно важные шишки», — сказал он, отметив, что премьер Британии обещает ввести на Украину 30 тысяч солдат, однако на деле у него отсутствует такая возможность.

Кроме того, отметил Бэннон, и Франция, и Британия сейчас сталкиваются с большим количеством внутренних вызовов, в связи с чем оказывать поддержку Украине им становится все тяжелее.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Стармер и Макрон продолжают поддерживать Украину, не заботясь о населении собственных стран.