Смартфоны научились заряжать без нагрева

Qualcomm выпустила стандарт Quick Charge 5+ для быстрой зарядки без перегрева

Компания Qualcomm представила продвинутый стандарт быстрой зарядки Quick Charge 5+. На это обратило внимание издание Android Central.

В фирме рассказали, что новая технология поддерживает быструю зарядку с мощностью до 140 ватт, однако удерживает низкий уровень тепла. Для сравнения, анонсированный в 2020 году стандарта Quick Charge 5 обеспечивал мощность до 100 ватт.

По словам инженеров Qualcomm, интеллектуальная система контролирует показатели во время зарядки и регулирует напряжение. Это позволяет удерживать низкий уровень нагрева адаптера, аккумулятора и смартфона при зарядке до 7 ампер. В Qualcomm заметили, что некоторые зарядные протоколы ограничены 5 амперами, однако они подают высокое напряжение, что приводит к перегреву устройства.

Первые гаджеты с поддержкой Quick Charge 5+ будут названы в конце сентября. Сертифицированные Qualcomm зарядные устройства выйдут на рынок до конца года. Журналисты Android Central подчеркнули, что для использования зарядки Quick Charge 5+ необязательно иметь смартфон на базе процессора Qualcomm Snapdragon — стандарт будет работать со многими другими девайсами.

Ранее стало известно, что продажи премиальных смартфонов в первом полугодии выросли на рекордные 8 процентов за год. Лидером рынка дорогих телефонов осталась Apple.