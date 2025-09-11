Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Амкал
Сегодня
17:00 (Мск)
Салют Белгород
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Леон Сатурн
Сегодня
19:30 (Мск)
Broke Boys
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
15:34, 11 сентября 2025Спорт

Дегтярев пригрозил Карпину увольнением за выступление против лимита на легионеров в РПЛ

Дегтярев пригрозил Карпину увольнением за позицию по лимиту на легионеров в РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев пригрозил увольнением главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину за его выступление против ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Функционер отметил, что согласовывал кандидатуру тренера. «Могу, кстати, не согласовать в следующий раз. Будет комиссия, обсуждать будем. Может ли он покинуть свой пост? Я не знаю», — заявил Дегтярев.

Министр спорта также ответил на вопрос о том, как он относится к критике ужесточения лимита со стороны главного тренера «Зенита» Сергея Семака. «А кто это?» — поинтересовался Дегтярев.

Ранее Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять. Карпин на протяжении нескольких лет неоднократно высказывался против лимита на легионеров, а Семак 4 сентября этого года заявил о том, что ужесточение лимита не добавит силы российскому футболу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко помиловал 52 заключенных и предложил США большую сделку. Вашингтон взамен снял санкции с главной авиакомпании Белоруссии

    Прославленный хоккеист поделился впечатлением от Москвы

    В Совфеде отреагировали на расправу с выступавшим против помощи Украине активистом из США

    В Турции произошло землетрясение

    В США потренировались уничтожать российскую артиллерию

    Стоматолог перечислил самые вредные для зубов продукты

    Дегтярев пригрозил Карпину увольнением за выступление против лимита на легионеров в РПЛ

    Известный российский журналист-иноагент принял решение об эмиграции за считаные часы

    Мужчина лишился лица в схватке с медведицей и рассказал о мучительном пути из леса

    Лукашенко раскрыл детали инцидента с дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости