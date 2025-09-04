Семак раскрыл негативные последствия ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Семак: Ужесточение лимита на легионеров не добавляет силы российскому футболу

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак раскрыл негативные последствия ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам специалиста, это не добавит силы российскому футболу. «Из-за этих ограничений мы будем менее конкурентоспособны на европейском уровне. Зачем делать лимит — загадка для меня. Это непонятая история», — добавил Семак.

Ранее ужесточение лимита раскритиковал бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин. По его мнению, это приведет к росту зарплат из-за искусственно созданного на рынке дефицита талантливых игроков.

Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять.