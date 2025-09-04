Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Грузия
Сегодня
19:00 (Мск)
Турция
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Польша
Сегодня
21:30 (Мск)
Бельгия
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 5-й тур
Словакия
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 1-й тур
Болгария
Сегодня
21:45 (Мск)
Испания
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Нидерланды
Сегодня
21:45 (Мск)
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 5-й тур
12:59, 4 сентября 2025Спорт

Семак раскрыл негативные последствия ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Семак: Ужесточение лимита на легионеров не добавляет силы российскому футболу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак раскрыл негативные последствия ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам специалиста, это не добавит силы российскому футболу. «Из-за этих ограничений мы будем менее конкурентоспособны на европейском уровне. Зачем делать лимит — загадка для меня. Это непонятая история», — добавил Семак.

Ранее ужесточение лимита раскритиковал бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин. По его мнению, это приведет к росту зарплат из-за искусственно созданного на рынке дефицита талантливых игроков.

Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что Россия тихо развивает военную инфраструктуру на острове, который Америка считает своим. Что об этом известно?

    Ермак и Умеров встретились в Париже с Уиткоффом

    Планировавшего отравление сотрудников российского ОПК мужчину отправили в психбольницу

    Захарова раскрыла секрет своей популярности в Китае

    Раскрыто предполагаемое местонахождение диверсантов в регионе Центральной России

    Российский стилист назвал самые модные брюки на осень

    Объяснены причины панического страха заболеть раком

    Кризис в одном сегменте российского авторынка усугубился

    НАСА обозначило сроки отправки астронавтов к Марсу

    Захарова объяснила отсутствием логики слова президента Финляндии о ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости