Аршавин раскрыл последствия ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Аршавин: После ужесточения лимита слабые футболисты будут больше зарабатывать

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскрыл последствия ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, это приведет к росту зарплат из-за искусственно созданного на рынке дефицита талантливых игроков. «Средние и слабые российские футболисты будут получать больше денег, вот и все. Это ни к чему не приведет», — отметил Аршавин.

Бывший футболист добавил, что нужно повышать качество подготовки игроков в футбольных академиях. «Талантливому игроку никакой легионер не помешает, он будет играть при любом лимите, поскольку тренер не враг себе», — заявил Аршавин.

Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять.