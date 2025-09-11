Биржевая цена дизтоплива взлетела на фоне борьбы с ценами на бензин

Стоимость дизтоплива на Петербургской бирже превысила 64 тысячи рублей за тонну

В ходе торгов на Петербургской бирже в четверг, 11 сентября, стоимость дизельного топлива выросла на 0,95 процента, до максимальных с апреля 64 152 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Дизтопливо начало резко дорожать с понедельника, 9 сентября, когда вступили в силу новые правила торговли бензином, введенные биржей для сдерживания цен на него.

В результате марка Аи-95 с поставками на европейской территории России за четыре дня подешевела на 3,4 тысячи рублей. Для бензина Аи-92 эффект оказался менее значительным.

Ранее участники рынка раскритиковали изменения в правилах торговли. Они указали, что из-за искусственных ограничений цен биржевые данные перестанут отражать реальность, а проблема с рекордным ростом стоимости бензина связана с его дефицитом из-за проблем в производстве.

Речь идет о снижении лимита роста цены по бензинам с 0,5 процента до 0,01 процента, ограничении для участников предварительных торгов и аукциона открытия в виде одной заявки на один лот, а также лимите в 15 позиций, в каждой из которых может быть до трех лотов, для основной сессии.

Такие правила введены в связи с тем, что сбить рост цен через запрет экспорта, что сработало два года назад, пока не получается. На нехватку топлива влияют сезонный спрос, затягивание плановых ремонтов, также атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, которые приводят к временной остановке выпуска.