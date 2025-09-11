Европе предсказали возвращение к сотрудничеству с Россией в сфере энергетики

Эксперт Правосудов: Европа вернется к сотрудничеству с РФ в сфере энергетики

Европа вернется к сотрудничеству с Россией в сфере энергетики. Такое развитие событий предсказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, его слова приводит НСН.

Полный отказ от российских энергоресурсов невозможен с точки зрения здравого смысла. Альтернативой сотрудничества с РФ для объединения станет очередной рост стоимости электричества и тепла.

«Более дорогое электричество, которое сейчас покупает ЕС — это просто безумие, после которого начнется откат к здравому смыслу. Страны ЕС посмотрят на энергобаланс и вернутся к нам. Германия, например, уже покупает якобы казахстанскую нефть, которая идет по нашему нефтепроводу, но все понимают, что она российская», — пояснил он.

По словам эксперта, Россия является крупнейшим мировым лидером по запасам газа, который при этом расположен рядом с Европой. Отказываться от поставок топлива по приемлемым ценам «просто смешно».

Президент США Дональд Трамп уже призывал европейских лидеров прекратить закупки нефти российского происхождения. Также глава Белого дома заявил о необходимости экономически надавить на Китай за то, что тот оказывает поддержку России. Позднее американский министр энергетики Крис Райт заявил, что у Европы есть шанс найти нового поставщика энергоносителей в лице США.