Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:52, 11 сентября 2025Экономика

Европе предсказали возвращение к сотрудничеству с Россией в сфере энергетики

Эксперт Правосудов: Европа вернется к сотрудничеству с РФ в сфере энергетики
Вячеслав Агапов

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Европа вернется к сотрудничеству с Россией в сфере энергетики. Такое развитие событий предсказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, его слова приводит НСН.

Полный отказ от российских энергоресурсов невозможен с точки зрения здравого смысла. Альтернативой сотрудничества с РФ для объединения станет очередной рост стоимости электричества и тепла.

«Более дорогое электричество, которое сейчас покупает ЕС — это просто безумие, после которого начнется откат к здравому смыслу. Страны ЕС посмотрят на энергобаланс и вернутся к нам. Германия, например, уже покупает якобы казахстанскую нефть, которая идет по нашему нефтепроводу, но все понимают, что она российская», — пояснил он.

По словам эксперта, Россия является крупнейшим мировым лидером по запасам газа, который при этом расположен рядом с Европой. Отказываться от поставок топлива по приемлемым ценам «просто смешно».

Президент США Дональд Трамп уже призывал европейских лидеров прекратить закупки нефти российского происхождения. Также глава Белого дома заявил о необходимости экономически надавить на Китай за то, что тот оказывает поддержку России. Позднее американский министр энергетики Крис Райт заявил, что у Европы есть шанс найти нового поставщика энергоносителей в лице США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?

    Поплавская назвала давшую интервью Пугачеву «обиженкой»

    Популярная российская юмористка испытала ужас в туалете в Европе

    В Кремле ответили на вопрос о внешних целях совместных с Минском военных учений

    Жителям Подмосковья назвали время прихода первых заморозков

    Не принятый в российскую школу русский ребенок зачитал по памяти Пушкина на видео

    Россиянин попал под следствие после отказа женщины возобновить отношения

    В России апробируют дрон-ракету «Залп-1»

    Россияне оценили свое финансовое положение

    Токаев анонсировал референдум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости