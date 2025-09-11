Финансист объяснил резкое ослабление рубля

Финансист Хачатурян объяснил ослабление рубля сокращением выручки от экспорта

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян в беседе с агентством «Прайм» объяснил резкое ослабление рубля.

По его словам, это связано с сезонными факторам и действиями банков. Так, сокращение выручки от экспорта совпало с увеличением спроса на валюту. Кроме того, сыграло роль снижение ключевой ставки, которое сократило возможность для спекуляций на валютном рынке.

Это и выразилось в ослаблении рубля по отношению к основным валютам: рубль потерял около пяти процентов к доллару, примерно столько же к евро и около 3,8 процента к юаню. Дальнейшая динамика будет во многом зависеть от действий Центробанка.

Если ключевая ставка снизится не более чем на 1--1,5 процентных пункта, рубль сохранится на уровне 85-88 рублей за доллар и 95-98 рублей за евро, рассказал финансист.

В конце сентября начинается новый налоговый период, за счет пополнения бюджета ожидается укрепление национальной валюты, добавил Хачатурян. «Даже сам факт начала реализации валютной выручки поддержит рубль и, вероятно, позволит ему в начале октября укрепиться до 83–85 рублей за доллар и 93–95 рублей за евро», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что 10 сентября курс доллара на межбанковском рынке России превысил 85 рублей впервые с 11 апреля 2025 года. На пике котировки американской валюты доходили до уровня примерно в 85,24 рубля.