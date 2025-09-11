Экономика
12:51, 11 сентября 2025Экономика

Стало известно о перерыве в поставках азербайджанского газа на Украину

«Страна»: Украина в сентябре перестала получать газ из Азербайджана из-за аварии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: 63ru78 / Shutterstock / Fotodom  

Поставки природного газа на Украину в первые десять дней сентября составили 236 миллионов кубометров, что сопоставимо с уровнем августа, однако их маршрут изменился. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

С начала месяца до республики не доходит азербайджанский газ, его место занял транзит из Венгрии и Словакии в объеме 145 миллионов кубометров. Также увеличился импорт из Польши.

По данным журналистов, к этому привело повреждение газотранспортной инфраструктуры на границе с Румынией и Молдавией. Официально о прекращении поставок не сообщалось.

Украина начала получать азербайджанский газ в июле этого года в рамках соглашения между «Нафтогазом» и SOCAR Energy Ukrainе — «дочкой» азербайджанской государственной нефтегазовой корпорации SOCAR. Поставки ведутся через Трансбалканский магистральный газопровод.

В середине августа глава Министерства энергетики Украины Светлана Гринчук говорила, что Киев рассчитывает получать газ из Азербайджана до конца 2025 года, стороны уже начали переговоры по данному вопросу.

