Стало известно о перерыве в поставках азербайджанского газа на Украину

«Страна»: Украина в сентябре перестала получать газ из Азербайджана из-за аварии

Поставки природного газа на Украину в первые десять дней сентября составили 236 миллионов кубометров, что сопоставимо с уровнем августа, однако их маршрут изменился. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

С начала месяца до республики не доходит азербайджанский газ, его место занял транзит из Венгрии и Словакии в объеме 145 миллионов кубометров. Также увеличился импорт из Польши.

По данным журналистов, к этому привело повреждение газотранспортной инфраструктуры на границе с Румынией и Молдавией. Официально о прекращении поставок не сообщалось.

Украина начала получать азербайджанский газ в июле этого года в рамках соглашения между «Нафтогазом» и SOCAR Energy Ukrainе — «дочкой» азербайджанской государственной нефтегазовой корпорации SOCAR. Поставки ведутся через Трансбалканский магистральный газопровод.

В середине августа глава Министерства энергетики Украины Светлана Гринчук говорила, что Киев рассчитывает получать газ из Азербайджана до конца 2025 года, стороны уже начали переговоры по данному вопросу.