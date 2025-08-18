Экономика
17:14, 18 августа 2025Экономика

На Украине заявили о намерении получать газ из Азербайджана

Глава Минэнерго Украины Гринчук заявила о намерении получать газ из Азербайджана
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Salvator Barki / Getty Images

Украина рассчитывает получать природный газ из Азербайджана до конца 2025 года, обе стороны уже начали переговоры по данному вопросу. Об этом заявил глава Министерства энергетики (Минэнерго) республики Светлана Гринчук, ее слова приводит ТАСС.

Руководитель ведомства отметила, что Азербайджан заинтересован в поставках газа на Украину. Импорт будет осуществляться по Трансбалканскому коридору. К настоящему времени удалось отправить первые партии топлива по этому маршруту. Сейчас ведется работа по продолжению поставок по этому направлению, резюмировала Гринчук.

Ранее глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий анонсировал старт поставок азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору. В рамках достигнутого соглашения дочерняя фирма Группы SOCAR — SOCAR Energy Ukraine — будет отправлять топливо по маршруту через Болгарию и Румынию.

