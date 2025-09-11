Хирург раскрыл правду о пластике Аллы Пугачевой

Хирург Андриевский заметил у певицы Аллы Пугачевой следы блефаропластики

Пластический хирург Андрей Андриевский раскрыл правду о пластике советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Соответствующий комментарий публикует Life.

Так, специалист заметил у 76-летней Примадонны следы многочисленных подтяжек. «Это, скорее всего, круговая подтяжка лица с элементами нижней блефаропластики и инъекционная коррекция подбородочной зоны. В ее возрасте такие вмешательства дают неоднозначные результаты: ткани теряют упругость, регенерация замедляется, поэтому рубцы и изменение контуров лица становятся более заметными», — пояснил он.

Кроме того, доктор подчеркнул, что исполнительница скрывает часть шрамов волосами. Он обратил внимание на едва растянутые мочки ушей, что является классическим признаком многочисленных вмешательств.

Среди прочего, Андриевский уточнил, что такие изменения не всегда связаны с ошибкой хирурга. По его словам, внешний вид Пугачевой связан с возрастными особенностями.

В июле врач заподозрила 76-летнюю Аллу Пугачеву в приеме «Оземпика». Врач-диетолог Анна Цуканова предположила, что звезда употребляла этот препарат ради похудения.