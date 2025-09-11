Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:02, 11 сентября 2025Наука и техника

Наушники Apple признали незаконными в Европе

Apple запретили продавать наушники AirPods с переводчиком в Европе
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Корпорации Apple запретили продавать новые наушники AirPods в Европе. Об этом сообщает профильное издание MacRumors.

AirPods Pro 3 получили функцию Live Translation, которая позволяет записывать иностранную речь собеседника и переводить ее на язык пользователя. Журналисты выяснили, что в странах Евросоюза (ЕС) новая опция работать не будет. На сайте гаджета указано, что Live Translation будет невозможно включить на устройстве, если пользователь зарегистрирован в ЕС или имеет привязанную к региону учетную запись.

Apple не смогла рассказать, по каким причинам ее гаджет признали запрещенным. По мнению авторов MacRumors, новая функция связана с прослушкой пользователей, то есть теоретически может нарушать европейские законы и регламенты. Они привели в пример закон ЕС об искусственном интеллекте (ИИ) и Общий регламент по защите данных (GDPR).

В материале говорится, что новая функция может быть включена позднее — после того, как европейские регуляторы убедятся, что она не нарушает конфиденциальности граждан ЕС. Также Live Translation появится и в старых наушниках Apple — моделях AirPods Pro 2 и AirPods 4.

После презентации Apple известный инсайдер Марк Гурман заявил, что компания намерена поднять цены на флагманские iPhone до 2 тысяч долларов. По мнению специалиста, во столько могут оценить первый складной iPhone или юбилейный смартфон Apple, который выйдет в 2027 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «После Украины будет Балтия». Конгресс США одобрил новую военную помощь Украине. Почему ее назвали провалом противников Киева?

    В России резко высказались о давшей интервью Пугачевой

    Внук Шарля де Голля рассказал о желании переехать в Москву

    В России выступят сразу несколько иностранных групп

    Российская авиакомпания раскрыла направления из Краснодара после открытия аэропорта

    Наушники Apple признали незаконными в Европе

    Более сотни россиян оказались в «водном плену» на борту севшего на мель теплохода

    США захотели лишить Европу российского энергоносителя

    Женщина переехала коллегу на парковке и пришла на работу как ни в чем не бывало

    Официальный курс доллара подняли выше 85 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости