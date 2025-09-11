Наушники Apple признали незаконными в Европе

Apple запретили продавать наушники AirPods с переводчиком в Европе

Корпорации Apple запретили продавать новые наушники AirPods в Европе. Об этом сообщает профильное издание MacRumors.

AirPods Pro 3 получили функцию Live Translation, которая позволяет записывать иностранную речь собеседника и переводить ее на язык пользователя. Журналисты выяснили, что в странах Евросоюза (ЕС) новая опция работать не будет. На сайте гаджета указано, что Live Translation будет невозможно включить на устройстве, если пользователь зарегистрирован в ЕС или имеет привязанную к региону учетную запись.

Apple не смогла рассказать, по каким причинам ее гаджет признали запрещенным. По мнению авторов MacRumors, новая функция связана с прослушкой пользователей, то есть теоретически может нарушать европейские законы и регламенты. Они привели в пример закон ЕС об искусственном интеллекте (ИИ) и Общий регламент по защите данных (GDPR).

В материале говорится, что новая функция может быть включена позднее — после того, как европейские регуляторы убедятся, что она не нарушает конфиденциальности граждан ЕС. Также Live Translation появится и в старых наушниках Apple — моделях AirPods Pro 2 и AirPods 4.

После презентации Apple известный инсайдер Марк Гурман заявил, что компания намерена поднять цены на флагманские iPhone до 2 тысяч долларов. По мнению специалиста, во столько могут оценить первый складной iPhone или юбилейный смартфон Apple, который выйдет в 2027 году.