Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:25, 11 сентября 2025Силовые структуры

Использование эмодзи клоуна и слова «хабалка» россиянкой привело к судебным тяжбам

Суд отменил решение о штрафе за использование эмодзи клоуна в чате
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: brgfx / Freepik

В Красноярске районный суд отменил назначенный мировым судом штраф в пять тысяч рублей за оскорбление в дачном чате. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, судебные тяжбы начались с обращения россиянки, пожаловавшейся на соседку, оскорбившую ее в деревенском чате. Согласно заявлению, обидчица использовала слово «хабалка» вместе с эмодзи в виде клоуна. Мировой суд выписал штраф за оскорбление, но районный суд это постановление отменил.

Примечательно, что прокурор согласился с позицией мирового судьи и счел, что комбинация слова и эмодзи является оскорбительной и унижает честь и достоинство заявительницы.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил молодую мать к штрафу за оскорбление знакомой в родительском чате. Ее обязали выплатить пострадавшей пять тысяч рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Краснодара открылся после долгого перерыва

    Один из крупнейших центробанков мира не стал менять ставки

    Найдено использованное при покушении на соратника Трампа оружие

    Нацбанк Украины оценил зарубежные поступления для финансирования дефицита бюджета

    В России выступят сразу несколько иностранных поп-групп

    Собчак заметили гуляющей с Арестовичем в Лондоне

    Лукашенко ответил на письмо Трампа фразой «мы умеем читать между строк»

    Российские войска начали штурм на севере Купянска

    В Грузии задержали соратника Саакашвили

    Власти рассказали о расследовании расправы над соратником Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости