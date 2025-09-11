Использование эмодзи клоуна и слова «хабалка» россиянкой привело к судебным тяжбам

Суд отменил решение о штрафе за использование эмодзи клоуна в чате

В Красноярске районный суд отменил назначенный мировым судом штраф в пять тысяч рублей за оскорбление в дачном чате. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, судебные тяжбы начались с обращения россиянки, пожаловавшейся на соседку, оскорбившую ее в деревенском чате. Согласно заявлению, обидчица использовала слово «хабалка» вместе с эмодзи в виде клоуна. Мировой суд выписал штраф за оскорбление, но районный суд это постановление отменил.

Примечательно, что прокурор согласился с позицией мирового судьи и счел, что комбинация слова и эмодзи является оскорбительной и унижает честь и достоинство заявительницы.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил молодую мать к штрафу за оскорбление знакомой в родительском чате. Ее обязали выплатить пострадавшей пять тысяч рублей.