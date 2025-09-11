Бывший СССР
Истребитель ВСУ разбомбил дом командира спецназа украинской полиции

На Украине истребитель ВСУ разбомбил дом командира спецназа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Press Service of the Ukrainian Air Forces / Reuters

Истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) разбомбил дом командира спецназа украинской полиции. Об этом сообщил телеканал «Аверс» в Telegram.

Инцидент произошел днем 11 сентября в селе Копыль Волынской области. Очевидцы рассказали, что видели низко летящий самолет голубого цвета. С него была пущена ракета, которая попала в жилой дом и взорвалась, после чего истребитель развернулся и полетел в направлении Белоруссии.

В здании в тот момент никого не было. Пострадавших нет. Выяснилось, что в том доме живут родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД.

Источники телеканала подтверждают, что в происшествии участвовал самолет Воздушных сил ВСУ. Речь идет о случайном инциденте.

В августе Вооруженные силы России сбили украинский истребитель Су-27 на запорожском участке фронта. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, самолет был уничтожен силами противовоздушной обороны, судьба пилота неизвестна.

