Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:11, 11 сентября 2025Мир

Катар обвинил Нетаньяху в безумии

В МИД Катара назвали безумными обвинения Нетаньяху в укрывательстве террористов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Abir Sultan / Reuters

Доха считает безумными обвинения израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в укрывательстве террористов. С таким заявлением выступил МИД Катара, передает РИА Новости.

«Государство Катар решительно осуждает безумные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу существования офиса движения ХАМАС в Катаре и его бесстыдную попытку оправдать трусливую атаку на территорию Катара», — указало ведомство.

Ранее Нетаньяху после удара Армии обороны Израиля по руководству исламистского движения ХАМАС в Дохе заявил, что власти Катара занимаются укрывательством террористов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили о потере Россией миллиардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова». В чем причина?

    В России начали поставку новых систем подавления дронов

    В России составили список стран с благоприятными условиями для туристов

    Появилось видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов

    Сырский пожаловался на глубину российских ударов

    Более 60 обысков провели по делу о незаконной миграции в российском городе

    Россиянка лишилась части скальпа из-за выросшей на ее голове кровавой шишки

    Российская юмористка съездила в самую опасную страну мира и поделилась впечатлениями

    Бизнесмен-христианин Стерлигов устыдил ученых при помощи раскрашенной карандашами таблицы

    Россиянка покрылась красными пятнами из-за животной находки в квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости