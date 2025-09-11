Катар обвинил Нетаньяху в безумии

В МИД Катара назвали безумными обвинения Нетаньяху в укрывательстве террористов

Доха считает безумными обвинения израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в укрывательстве террористов. С таким заявлением выступил МИД Катара, передает РИА Новости.

«Государство Катар решительно осуждает безумные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу существования офиса движения ХАМАС в Катаре и его бесстыдную попытку оправдать трусливую атаку на территорию Катара», — указало ведомство.

Ранее Нетаньяху после удара Армии обороны Израиля по руководству исламистского движения ХАМАС в Дохе заявил, что власти Катара занимаются укрывательством террористов.