Конгрессмены США испугались за свою безопасность после убийства Кирка

Спикер Джонсон: Конгрессмены просят усилить их безопасность после убийства Кирка

Американские конгрессмены после убийства консервативного политика Чарли Кирка испугались за свою жизнь и начали обращаться к спикеру палаты представителей США Майку Джонсону с просьбой усилить их безопасность. Об этом спикер заявил в беседе с CNN.

«Думаю, что многие из них нервничают, конечно. Они публичные фигуры. Они все время подвергаются опасности, везде», — сказал Джонсон, подчеркнув, что для обеспечения их безопасности и без того принимаются значительные меры, но многие из них хотят, чтобы этих мер было еще больше.

Нападение на Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта. В результате полученного ранения он умер в больнице.