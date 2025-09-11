Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:18, 11 сентября 2025Бывший СССР

Лукашенко раскрыл позицию Путина по урегулированию украинского конфликта

Лукашенко: Россия готова выполнить сделку с США по Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: President Of Belarus / Reuters

Российская сторона готова выполнить соглашения, которые обсуждались на переговорах с США. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова передает «БелТА».

«(...) Россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это. Мы уже не единожды с президентом России [Владимиром Путиным] обсуждали. Вопрос за европейцами и [украинским лидером Владимиром] Зеленским», — раскрыл он позицию Москвы по урегулированию украинского конфликта.

По словам Лукашенко, Украина никогда не сможет «выиграть войну, победить».

Ранее президент Белоруссии раскрыл одну деталь из разговора с президентом США Дональдом Трампом о России. Он отметил, что Минск является союзником Москвы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «После Украины будет Балтия». Конгресс США одобрил новую военную помощь Украине. Почему ее назвали провалом противников Киева?

    Пригожин раскрыл подробности ограбления таксистом в Турции

    Популярный бренд выпустил духи с запахом собачьих лап

    Российский поэт отказался писать песни для Пугачевой

    Венесуэла ввела в действие план активной обороны

    Россияне охладели к бытовой технике и ноутбукам

    ИИ стал министром в одной стране

    В Госдуме предупредили НАТО после инцидента с БПЛА в Польше

    Женщина попала в тюрьму из-за растерзанного аллигатором сына

    Названа причина пробуждений в три часа ночи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости