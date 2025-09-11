Лукашенко раскрыл позицию Путина по урегулированию украинского конфликта

Лукашенко: Россия готова выполнить сделку с США по Украине

Российская сторона готова выполнить соглашения, которые обсуждались на переговорах с США. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова передает «БелТА».

«(...) Россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это. Мы уже не единожды с президентом России [Владимиром Путиным] обсуждали. Вопрос за европейцами и [украинским лидером Владимиром] Зеленским», — раскрыл он позицию Москвы по урегулированию украинского конфликта.

По словам Лукашенко, Украина никогда не сможет «выиграть войну, победить».

Ранее президент Белоруссии раскрыл одну деталь из разговора с президентом США Дональдом Трампом о России. Он отметил, что Минск является союзником Москвы.