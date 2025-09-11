Мальчик 14 часов подряд делал домашнее задание и попал в больницу

В Китае школьник 14 часов делал домашнее задание и попал в больницу

Мальчик в Китае 14 часов подряд делал домашнее задание и попал в больницу с онемевшими конечностями. Об этом сообщает South China Morning Post.

11-летний школьник Лянлян из города Чанши, провинция Хунань, без перерывов выполнял домашнее задание на лето с 8 утра до 10 вечера. Учиться столько времени его заставили родители. После многочасовой учебы он начал испытывать учащенное дыхание, головокружение и онемение конечностей. Лянлян также не мог разжать ладони, которые стали напоминать клешни. Ребенка госпитализировали.

В больнице у мальчика диагностировали респираторное состояние, вызванное гипервентиляцией легких, которое в тяжелых случаях может привести к летальному исходу. Директор педиатрического отделения больницы Чанши Чжан Сяофо сообщил, что в августе отделение приняло более 30 подростков с подобными симптомами — десятикратное увеличение по сравнению с другими месяцами.

Для первой помощи врач рекомендовал успокоить пациента и использовать технику дыхания в бумажный или пластиковый пакет. Этот способ применяют в случае панических атак.

Ранее житель Китая перенапрягся, помогая сыну с домашним заданием, и был госпитализирован с инфарктом. Чжан помогал сыну-подростку с подготовкой к вступительным экзаменам в старшую школу.