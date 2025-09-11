Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:51, 11 сентября 2025Из жизни

Мальчик 14 часов подряд делал домашнее задание и попал в больницу

В Китае школьник 14 часов делал домашнее задание и попал в больницу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Мальчик в Китае 14 часов подряд делал домашнее задание и попал в больницу с онемевшими конечностями. Об этом сообщает South China Morning Post.

11-летний школьник Лянлян из города Чанши, провинция Хунань, без перерывов выполнял домашнее задание на лето с 8 утра до 10 вечера. Учиться столько времени его заставили родители. После многочасовой учебы он начал испытывать учащенное дыхание, головокружение и онемение конечностей. Лянлян также не мог разжать ладони, которые стали напоминать клешни. Ребенка госпитализировали.

В больнице у мальчика диагностировали респираторное состояние, вызванное гипервентиляцией легких, которое в тяжелых случаях может привести к летальному исходу. Директор педиатрического отделения больницы Чанши Чжан Сяофо сообщил, что в августе отделение приняло более 30 подростков с подобными симптомами — десятикратное увеличение по сравнению с другими месяцами.

Материалы по теме:
Беднякам тут не место. Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
Беднякам тут не место.Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
30 июня 2021
«На волоске от срыва» Китайские школьники — лучшие в мире. Но из-за нагрузки они тупеют и подсаживаются на наркотики
«На волоске от срыва»Китайские школьники — лучшие в мире. Но из-за нагрузки они тупеют и подсаживаются на наркотики
17 августа 2020

Для первой помощи врач рекомендовал успокоить пациента и использовать технику дыхания в бумажный или пластиковый пакет. Этот способ применяют в случае панических атак.

Ранее житель Китая перенапрягся, помогая сыну с домашним заданием, и был госпитализирован с инфарктом. Чжан помогал сыну-подростку с подготовкой к вступительным экзаменам в старшую школу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Житель Подмосковья четыре раза подвинул свой дом для одной вещи

    ФБР объявило награду за информацию об убийце сторонника Трампа

    50-летняя женщина отправилась загорать на пляж в Европе и оказалась изнасилованной

    Собчак и Арестовича заметили вместе в Лондоне. Их встреча вызвала возмущение в России

    Анна Семенович снялась в постели без макияжа и бюстгальтера

    В США рассказали об истощающих ПВО Украины приманках

    Россиянин заготовил бомбу для ФСБ

    Лукашенко прислал Скабеевой сала и картошки

    Информацию об охране «Ахматом» избирательных участков в Курской области назвали фейком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости