Москвичам рассказали о погоде на неделе

Синоптик Вильфанд: До конца недели в Москве будет малооблачно

До конца недели в столице будет малооблачно из-за мощного антициклона. Прогнозом погоды для столицы с «Вечерней Москвой» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Днем солнечная энергия при малой облачности будет повышать температуру, а ночью в отсутствие облаков подстилающая поверхность будет сильно охлаждаться. Разница между дневными и ночными температурами может достигать 15 градусов — как летом. Осадков не прогнозируется и в начале следующей недели: высокое давление будет сохраняться в понедельник, 15 сентября.

Температурный режим изменится с поступлением более холодных воздушных масс с северо-востока и востока. В пятницу, 12 сентября, ночью в Москве ожидается 8-10 градусов тепла, по области до 5 градусов. Днем температура поднимется до плюс 18-20 градусов.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 сентября, температура днем опустится до 16-19 градусов. Такой уровень считается комфортным для середины сентября. Ночные температуры будут довольно низкими: плюс 5-7 градусов в городе и до плюс 2 в области. Из-за суточных перепадов будет образовываться туман, особенно по утрам до восхода солнца, когда прогрев минимален. Водителям и пешеходам следует быть осторожнее на дорогах, особенно в пригородных зонах, посоветовал синоптик.

Ранее жителям Подмосковья сообщили, что ждать первых морозов следует в начале октября, однако устойчивый зимний режим установится позже.