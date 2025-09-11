Москвичам рассказали о рекордном давлении

Синоптик Позднякова: Атмосферное давление в Москве будет рекордно высоким

На грядущих выходных центр антициклона, который обеспечивал столичному региону солнечную погоду, сместится в сторону Нижегородской области. В Москве и области давление начнет повышаться, предупредила синоптик Татьяна Подзнякова в своем канале в Telegram.

Она уточнила, что в воскресенье, 14 сентября, давление вырастет до 762 миллиметров ртутного столба и может стать рекордно высоким. Пока рекорд для этого дня был зафиксирован в 1949 году (758,6 миллиметра ртутного столба).

Ранее синоптик сообщила, что сухая погода в Москве продолжится до середины будущей недели, а дожди начнутся не ранее 17 сентября. «Ночи будут все более холодные», — предупредила она. Так, в ночные часы столбики термометров в городе будут держаться в районе 9-14 градусов тепла. Днем воздух будет прогреваться до плюс 18-23 градусов, отметила синоптик.

Как показали результаты недавнего исследования, большинство россиян не верит прогнозам синоптиков. С прогнозом погоды сверяется 92 процента россиян, однако всецело доверяют им только 2 процента из них. Те, кто воздерживается от просмотра прогнозов, объясняют свой выбор в том числе наличием уличного термометра (13 процентов) и привычкой оценивать погоду самостоятельно (26 процентов).