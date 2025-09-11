Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:07, 11 сентября 2025Экономика

Москвичам рассказали о рекордном давлении

Синоптик Позднякова: Атмосферное давление в Москве будет рекордно высоким
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На грядущих выходных центр антициклона, который обеспечивал столичному региону солнечную погоду, сместится в сторону Нижегородской области. В Москве и области давление начнет повышаться, предупредила синоптик Татьяна Подзнякова в своем канале в Telegram.

Она уточнила, что в воскресенье, 14 сентября, давление вырастет до 762 миллиметров ртутного столба и может стать рекордно высоким. Пока рекорд для этого дня был зафиксирован в 1949 году (758,6 миллиметра ртутного столба).

Ранее синоптик сообщила, что сухая погода в Москве продолжится до середины будущей недели, а дожди начнутся не ранее 17 сентября. «Ночи будут все более холодные», — предупредила она. Так, в ночные часы столбики термометров в городе будут держаться в районе 9-14 градусов тепла. Днем воздух будет прогреваться до плюс 18-23 градусов, отметила синоптик.

Как показали результаты недавнего исследования, большинство россиян не верит прогнозам синоптиков. С прогнозом погоды сверяется 92 процента россиян, однако всецело доверяют им только 2 процента из них. Те, кто воздерживается от просмотра прогнозов, объясняют свой выбор в том числе наличием уличного термометра (13 процентов) и привычкой оценивать погоду самостоятельно (26 процентов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейской стране передумали выделять деньги на строительство Россией ядерных реакторов

    Врач предупредил о последствиях приема пищи перед компьютером

    Российские объекты подверглись атакам РСЗО HIMARS и ракеты «Нептун»

    Латвия решила закрыть воздушное пространство над границей с Россией

    Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области

    Названы подвергшиеся ударам ВС России украинские объекты

    Российская школьница отвесила пощечину сверстнице и попала на видео

    Россиянка показала на видео купленные в «Пятерочке» конфеты с червями

    В России появился новый способ выявления распространенного заболевания

    В России начались проблемы с качеством айтишников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости