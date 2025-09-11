«Мы все еще ищем выживших». Масштабное наводнение на Бали сравнили с библейским потопом. Что сейчас творится на остове?

Россиян на Бали призвали быть осторожнее в связи с масштабным наводнением

Утро 10 сентября курортный остров Бали, на котором живут и отдыхают многие россияне, превратился в зону стихийного бедствия. Из-за мощных проливных дождей улицы в нескольких районах были затоплены, машины плавали вверх колесами, а дома наполнялись водой по самые окна. Хлынувшие с гор потоки сносили на своем пути деревья, мосты и даже целые здания, застигнув спящих людей врасплох. Масштаб наводнения колоссален — власти называют его худшим за последнее десятилетие, а очевидцы сравнивают случившееся с библейским потопом. Что произошло на Бали, сколько жизней унесла стихия и как остров приходит в себя — в материале «Ленты.ру».

Последствия наводнения на Бали оказались катастрофичными

Проливные дожди обрушились на Бали во вторник вечером, 9 сентября, и продолжались всю ночь. Уже к утру среды большая часть острова оказалась затоплена — по официальным данным, за сутки местами выпало свыше 385 миллиметров осадков, что вызвало резкий подъем рек и выход воды из берегов.

Наводнения накрыли как минимум шесть районов на острове, включая столицу Денпасар. В историческом торговом квартале города вода затопила рынки — 474 павильона оказались разрушены и повреждены. В Джимбаране потоками сорвало линии электропередачи и смертельно ударило током двух жителей, пытавшихся спастись. Кроме того, пострадали округ Гианьяр и Бадунг.

По последним данным, стихия унесла жизни не менее 14 человек. Большинство были смыты мощными потоками после разлива рек. Среди погибших есть целые семьи: как сообщили спасатели, мать и дочь найдены под завалами грязи, еще трое членов одной семьи утонули, когда их дом смыло водой. Также два человека числятся пропавшими без вести — их продолжают искать в окрестностях Денпасара.

Фото: BASARNAS / AP

Огромен и материальный ущерб. По всему острову затоплено не менее 120 населенных кварталов. Местами вода поднялась до 2,5 метра. Десятки домов остались без крыш, по острову насчитывается 16 полностью обрушенных зданий. Разрушены как минимум три моста, а многие дороги размыты или завалены селевыми потоками.

На западном выезде из аэропорта образовалось озеро: подземный туннель был затоплен, и сообщение с международным аэропортом Нгурах-Рай было временно сильно затруднено. В первые часы после стихии добраться туда могли лишь крупные грузовые машины, что породило транспортный коллапс. В районах Куты, Легиана и Семиньяк, популярных у туристов, вода доходила до уровня груди.

«Уровень воды поднялся выше моей талии, и нас эвакуировали на лодке», — рассказывает один из постояльцев отеля в Легиане.

Как рассказывают очевидцы, после ливней по улицам плавали выбитые потоком холодильники, мотоциклы и обломки мебели, а на тротуарах лежали разбросанные сандали, кухонная утварь и домашние фотографии вперемешку с грязью

Спасательная операция: поиски пропавших и помощь людям

Чтобы помочь пострадавшим, около 200 спасателей выдвинулись к наиболее затопленным районам уже ночью, на рассвете к ним присоединились военные и полицейские. Всего в поисково-спасательных работах на Бали задействовано до 600 человек — они прочесывают завалы, спускаются в подтопленные подвалы и прочищают тонны ила.

Особое внимание уделяется поискам двух исчезнувших без вести жителей Денпасара. «Мы по-прежнему прочесываем русла рек и груды обломков в поисках выживших», — заявили 11 сентября представители Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий BNPB. Несмотря на улучшение погоды, спасатели продолжают откачивать воду из затопленных строений в отдаленных деревнях, отрезанных от цивилизации селевыми потоками.

Более 500 жителей, потерявших дома или эвакуированных из опасных мест, разместили во временных убежищах — в зданиях школ, мечетей и деревенских советов. Многие провели ночь на крышах, дожидаясь помощи.

Спасательные службы признаются, что работать приходилось на пределе возможностей. «Мы столкнулись с огромными трудностями при попытках добраться до затопленных районов», — отметил глава поисково-спасательной службы Бали И Ньоман Сидакарья. По его словам, в первые часы многие дороги были непроходимы, мосты повреждены, а связь в некоторых местах отсутствовала.

Это чертов библейский потоп. Мы приехали в отпуск и в итоге он испорчен написал в соцсетях один из туристов, отдыхавший на Бали с семьей

В пострадавшие районы отправлены лодки и тяжелая техника — местное агентство по чрезвычайным ситуациям также сообщило о поставке палаток, продовольствия, одеял, питьевой воды и других необходимых вещей для населения. Власти подчеркнули, что сделают все возможное для поиска пропавших.

Туристы также ощутили на себе последствия стихии

Пострадала туристическая инфраструктура, хоть и не критически. Сильные подтопления произошли даже в популярных зонах отдыха — вода хлынула на улицы Убуда, разлилась по дорогам возле пляжей популярной у россиян деревни Чангу и Санура. Отели и рестораны в низинах вынуждены были эвакуировать гостей, а туристов с вилл вывозили на резиновых лодках.

Множество путешественников столкнулись с трудностями на дорогах: некоторые оказались заблокированы в пути из-за размытых трасс, кто-то несколько часов простоял в пробках, пытаясь добраться до аэропорта

Российские дипломаты, следящие за ситуацией, отметили, что ключевые туристические зоны не подверглись серьезным разрушениям, инфраструктура продолжает работать в штатном режиме. Уже на следующий день после затопления курорты начали возвращаться к привычной жизни. Тем не менее туристам рекомендовано соблюдать осторожность. Власти Бали объявили чрезвычайное положение и призвали путешественников временно избегать поездок в наиболее пострадавшие районы острова, особенно в окрестности Денпасара и горные селения, где есть риск оползней.

Российских туристов на Бали призвали сохранять спокойствие, избегать посещения затопленных зон и при чрезвычайной ситуации незамедлительно связываться с консульством. Пока обращений за помощью от россиян не поступало. Консульский отдел на Бали работает в усиленном режиме и поддерживает постоянный контакт с местными властями.

В ближайшие дни прогноз на острове достаточно оптимистичный: ожидаются переменная облачность и умеренные дожди, местами выглянет солнце.

Фото: Dicky Bisinglasi / Reuters

Эксперты отмечают, что ежегодный сезон муссонов (обычно с ноября по апрель) регулярно приносит в Индонезию ливни, наводнения и оползни. Однако изменение климата усугубляет ситуацию: тропические штормы становятся продолжительнее и интенсивнее, проливные дожди — сильнее, а погодные аномалии случаются все чаще.

«Этот потоп повторяется снова и снова, потому что мы застраивали земли, где раньше были рисовые поля и естественные водоотводы. Нужны долгосрочные решения», — признает лидер общины Легиана Вайан Пуспа Негара, призывая власти срочно модернизировать систему дренажа на острове.