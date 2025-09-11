Наука и техника
14:52, 11 сентября 2025Наука и техника

На Байконур доставили блоки «Протона-М»

«Роскосмос»: На космодром Байконур доставили блоки ракеты «Протон-М»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Роскосмос / РИА Новости

На космодром Байконур доставили блоки тяжелой ракеты «Протон-М». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Вместе с ними железнодорожный состав привез разгонный блок ДМ-03 и головной обтекатель для этого пуска», — говорится в публикации.

Пуск носителя должен состояться в рамках Федеральной космической программы России. Старт ракеты будет 430-м для семейства тяжелых носителей «Протон».

В апреле 2024 года гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что у России осталось в разной степени готовности десять тяжелых ракет «Протон-М».

В июле 2022-го Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность гендиректора «Роскосмоса», заявил, что Россия запустит все имеющиеся у нее ракеты «Протон-М».

