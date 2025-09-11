На Украине объявили в розыск депутата Госдумы

СБУ объявила в розыск на Украине депутата Госдумы Фетисова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова. Это сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных украинского МВД.

Парламентария объявили в розыск в 2022 году по линии СБУ Тернопольской области. Ему заочно предъявили обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

В 2021 году двукратного олимпийского чемпиона по хоккею внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

8 сентября СБУ объявила в розыск рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Он ответил на это действие и посоветовал искать его «в клубе».