05:24, 11 сентября 2025Бывший СССР

На Украине объявили в розыск депутата Госдумы

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова. Это сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных украинского МВД.

Парламентария объявили в розыск в 2022 году по линии СБУ Тернопольской области. Ему заочно предъявили обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

В 2021 году двукратного олимпийского чемпиона по хоккею внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

8 сентября СБУ объявила в розыск рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Он ответил на это действие и посоветовал искать его «в клубе».

