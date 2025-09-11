Забота о себе
18:27, 11 сентября 2025Забота о себе

Названа причина пробуждений в три часа ночи

Сомнолог Новиков: В три часа ночи человек особенно восприимчив к пробуждению
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marcos Mesa Sam Wordley / Shutterstock / Fotodom  

Врач-сомнолог Максим Новиков рассказал о причине частых пробуждений среди ночи. Его слова цитируют «Известия».

По словам Новикова, примерно в три-четыре часа ночи заканчивается четвертый цикл сна, завершающийся фазой REM. Эксперт пояснил, что это самая легкая фаза сна, во время которой человек особенно легко просыпается.

Сомнолог уточнил, что не нужно беспокоиться из-за единичных случаев пробуждения, но стоит встревожиться, если это повторяется регулярно. Одной из возможных причин он назвал эмоциональное перенапряжение. В этом случае врач посоветовал отказаться от кофеина и алкоголя после 14.00.

Также Новиков призвал не искать скрытые диагнозы из-за ночных пробуждений. Так, он назвал мифом популярное мнение, что в три часа ночи просыпаются из-за заболеваний почек. По его словам, патологии этих органов напрямую не влияют на сон, но могут оказывать воздействие на нервную систему. Как правило, это вызывает зуд, беспокойство и когнитивные нарушения, заключил врач.

Ранее сомнолог София Черкасова рассказала о пользе сна на рабочем месте. По ее мнению, короткий отдых помогает эффективнее выполнять задачи в течение дня.

