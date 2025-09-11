Названы неожиданно работающие в реальной жизни приемы из порно

Пользователи сети назвали приемы из порнофильмов, которые неожиданно оказались работающими и применимыми в реальной жизни. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из мужчин-комментаторов удивился тому, что расслабляющий массаж с маслом, часто показываемый в порно, действительно приятен.

Чувственный массаж — это потрясающе. Мы делаем его полностью обнаженными, с кокосовым маслом. Мы стараемся делать полноценный расслабляющий массаж всего тела, зная, чем в конечном итоге закончится вечеринка creepyguygooddad пользователь Reddit

Другого поразили ощущения, которые можно испытать, если поместить пенис между грудей женщины.

Мне всегда нравилась эта фантазия, но трудно найти партнершу с подходящей комплекцией. Я сделал это недавно и испытал оргазм намного быстрее, чем когда-либо. Визуальный эффект был потрясающим, но и ощущения тоже были фантастическими. Это была ее идея, так что ей тоже понравилось alx503 пользователь Reddit

Одна из женщин призналась, что ей понравилась ролевая игра, в которой она переоделась в школьную форму.

Я отлично провела время, когда сделала для мужа хвостики и переоделась в короткую юбку. Интересно, что он стал немного агрессивнее, схватил меня за хвостики и склонил к оральному сексу. Мы потом несколько дней смеялись над этим IamtheBoomstick пользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины рассказали о сексуальных фантазиях, которые считают несбыточными. Один пользователь признался, что хотел бы ради хорошего секса воспользоваться машиной времени.