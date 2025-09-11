Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:30, 11 сентября 2025Забота о себе

Названы неожиданно работающие в реальной жизни приемы из порно

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети назвали приемы из порнофильмов, которые неожиданно оказались работающими и применимыми в реальной жизни. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из мужчин-комментаторов удивился тому, что расслабляющий массаж с маслом, часто показываемый в порно, действительно приятен.

Чувственный массаж — это потрясающе. Мы делаем его полностью обнаженными, с кокосовым маслом. Мы стараемся делать полноценный расслабляющий массаж всего тела, зная, чем в конечном итоге закончится вечеринка

creepyguygooddadпользователь Reddit

Другого поразили ощущения, которые можно испытать, если поместить пенис между грудей женщины.

Мне всегда нравилась эта фантазия, но трудно найти партнершу с подходящей комплекцией. Я сделал это недавно и испытал оргазм намного быстрее, чем когда-либо. Визуальный эффект был потрясающим, но и ощущения тоже были фантастическими. Это была ее идея, так что ей тоже понравилось

alx503пользователь Reddit
Материалы по теме:
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Одна из женщин призналась, что ей понравилась ролевая игра, в которой она переоделась в школьную форму.

Я отлично провела время, когда сделала для мужа хвостики и переоделась в короткую юбку. Интересно, что он стал немного агрессивнее, схватил меня за хвостики и склонил к оральному сексу. Мы потом несколько дней смеялись над этим

IamtheBoomstickпользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины рассказали о сексуальных фантазиях, которые считают несбыточными. Один пользователь признался, что хотел бы ради хорошего секса воспользоваться машиной времени.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Им грозит опасность». На Западе рассказали о предупреждении Путина союзникам Киева

    Европа отказалась использовать пошлины как инструмент санкций против Индии и Китая

    Кадыров рассказал о причинах назначения Алаудинова на пост командира спецназа «Ахмат»

    В российском регионе уничтожили несколько украинских беспилотников

    Россиянка описала цены на курорте Краснодарского края фразой «просто конские»

    Бегемот напал на судно с 14 пассажирами и перевернул его

    Названы неожиданно работающие в реальной жизни приемы из порно

    На Украине объявили в розыск депутата Госдумы

    В Госдуме рассказали об индексации пенсий в октябре

    Российские военные взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости