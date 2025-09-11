Необходимость для России вкладываться в соседнюю республику объяснили

Эксперт Собин: РФ вкладывается в Киргизию ради сохранения беспошлинного рынка

Россия инвестирует в Киргизию ради сохранения выгодного для себя рынка. Так необходимость вкладываться в соседнюю республику объяснил «Ленте.ру» основатель инвестиционного фонда Central Asia Capital Антон Собин.

На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым тему интеграции в Евразийский экономический союз. По словам эксперта, обсуждаемое сотрудничество — не благотворительность, а стратегическое взаимовыгодное партнерство.

«Если Бишкек начнет ориентироваться на Турцию или Китай, то может дистанцироваться от норм и правил ЕАЭС. В итоге мы рискуем потерять беспошлинный рынок, где товары имеют колоссальное преимущество. На наше место придут китайские и турецкие производители, а русский язык и культура могут быть заменены турецкими или китайскими», — отметил он.

Российские инвестиции в Киргизию также обусловлены риском потери контроля логистики, который приведет к зависимости от китайских тарифов. Киргизия может превратиться в экономический придаток Китая или инструмент давления Британии, что может привести к потере рублевой зоны и замены рубля на юань или доллар. Наконец, сотни тысяч трудовых мигрантов из соседней страны приезжают работать в Россию. Если Бишкек переориентируется, трудовые ресурсы могут быть перенаправлены в другие государства, что ударит по российскому рынку труда.

На полях Киргизско-Российского экономического форума замглавы Минпромторга Роман Чекушов заявил, что Россия готова рассмотреть локализацию на территории республики производства автомобилей собственных марок. По его словам, у России есть «хорошие компетенции по легковому и по грузовому автотранспорту», поэтому отечественные производители настроены договориться о контрактах на создание совместных предприятий на территории республики. Также российским инвесторам интересно сотрудничество в таких сферах, как солнечная энергетика, ветрогенерация и атомная электроэнергетика.