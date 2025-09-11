Наука и техника
10:00, 11 сентября 2025Наука и техника

Стало известно о 12 чипированных Маском человеках

Neuralink Илона Маска чипировала 12 пациентов по всему миру
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Patrick Pleul / Pool / Reuters

Компания Neuralink Илона Маска отчиталась о чипировании больше 10 пациентов. Об этом говорится в X фирмы.

В Neuralink сообщили, что по всему миру 12 человек получили мозговые импланты. В общей сложности они пользовались своими чипами больше 2 тысяч дней и 15 тысяч часов. «Мы с нетерпением ждем продолжения изучения возможностей нейронных интерфейсов со всеми нашими участникам», — заявили в компании.

По мнению журналистов Reuters, Neuralink заметно нарастила число испытателей своих имплантов. Так, в июне фирма отчитывалась о семи пациентах с тяжелым параличом, которые стали обладателями чипов. О первом известном чипированном компанией Маска человеке стало известно в январе 2024 года.

В материале говорится, что в июле Neuralink начала крупное исследование возможностей своих мозговых интерфейсов. В нем приняли участие британские ученые — специалисты Университетского колледжа Лондона и больницы Ньюкасла.

В начале сентября Илон Маск заявил, что Neuralink планирует вернуть зрение слепому человеку в 2026 году.

    Все новости