Роспотребнадзор разработал новый тест для диагностики микоплазменной инфекции

В России появился новый способ выявления распространенного заболевания — микоплазменной инфекции. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители Роспотребнадзора.

По сообщению службы, сотрудники Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии разработали новый быстрый тест, который позволит выявлять это заболевание на раннем этапе, благодаря чему лечение может быть назначено более оперативно.

«Результаты [нового теста] можно получить за 25-30 минут, в то время как традиционные ПЦР-тесты требуют 1,5-2 часа», — сообщили в Роспотребнадзоре и отметили, что новый способ тестирования будет отличаться высокой точности.

Ранее сообщалось, что в России совершили прорыв в диагностике пяти опасных инфекций — чумы, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии. Новый тест способен обнаруживать возбудитель одной из пяти инфекционных болезней в течение 60 минут.