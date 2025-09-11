Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 11 сентября 2025Россия

В России появился новый способ выявления распространенного заболевания

Роспотребнадзор разработал новый тест для диагностики микоплазменной инфекции
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В России появился новый способ выявления распространенного заболевания — микоплазменной инфекции. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители Роспотребнадзора.

По сообщению службы, сотрудники Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии разработали новый быстрый тест, который позволит выявлять это заболевание на раннем этапе, благодаря чему лечение может быть назначено более оперативно.

Материалы по теме:
«Опухоли постоянно изменяются» В России готовятся испытать вакцину от рака. Кому ее будут колоть и как она работает?
«Опухоли постоянно изменяются»В России готовятся испытать вакцину от рака. Кому ее будут колоть и как она работает?
8 октября 2024
«Наблюдается паника» Мир столкнулся с новым опасным вирусом. Чем опасен Марбург и доберется ли он до России?
«Наблюдается паника»Мир столкнулся с новым опасным вирусом. Чем опасен Марбург и доберется ли он до России?
17 октября 2024
Что такое метапневмовирус и чем он опасен? Как распознать и лечить болезнь, есть ли риск эпидемии в России
Что такое метапневмовирус и чем он опасен?Как распознать и лечить болезнь, есть ли риск эпидемии в России
11 января 2025

«Результаты [нового теста] можно получить за 25-30 минут, в то время как традиционные ПЦР-тесты требуют 1,5-2 часа», — сообщили в Роспотребнадзоре и отметили, что новый способ тестирования будет отличаться высокой точности.

Ранее сообщалось, что в России совершили прорыв в диагностике пяти опасных инфекций — чумы, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии. Новый тест способен обнаруживать возбудитель одной из пяти инфекционных болезней в течение 60 минут.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейской стране передумали выделять деньги на строительство Россией ядерных реакторов

    В России назвали профессию с наибольшим ростом зарплат

    Врач предупредил о последствиях приема пищи перед компьютером

    Российские объекты подверглись атакам РСЗО HIMARS и ракеты «Нептун»

    Латвия решила закрыть воздушное пространство над границей с Россией

    Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области

    Названы подвергшиеся ударам ВС России украинские объекты

    Российская школьница отвесила пощечину сверстнице и попала на видео

    Россиянка показала на видео купленные в «Пятерочке» конфеты с червями

    В России появился новый способ выявления распространенного заболевания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости