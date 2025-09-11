Экономика
15:00, 11 сентября 2025Экономика

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

Синоптик Леус: Ночь на 11 сентября стала самой холодной с начала сентября
Виктория Клабукова

Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / Globallookpress.com

Минувшая ночь оказалась для москвичей самой холодной с начала осени. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В ночь на четверг, 11 сентября, как сообщает синоптик, столбики термометров на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигли отметки 7,7 градуса тепла. Это самый низкий показатель с начала сентября. Такой погоды, по словам Леуса, москвичи не видели с самой весны, 22 мая.

В Новой Москве температура опустилась еще ниже. Так, в Михайловском были зафиксированы показатели на уровне плюс 2,9 градуса. В Подмосковье минимальную температуру зарегистрировали в Черустях — там воздух остыл до 1,9 градуса тепла.

Холодать по ночам продолжит до конца текущей недели. По сведениям метеоролога, до 14 сентября температура в ночные часы в Москве будет варьироваться от плюс 5 до 9 градусов, а по области возможно понижение до нулевой отметки.

В Подмосковье волна легкого похолодания наступит во второй декаде сентября. Основательные заморозки начнутся в столичном регионе в начале октября.

