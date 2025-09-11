Обманывающим российских пенсионеров предложили ужесточить наказание

Миронов предложил лишать свободы на 15 лет за обман пенсионеров и инвалидов

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов выступает за введение уголовной ответственности с наказанием вплоть до 15 лет тюрьмы за мошенничество в отношении пенсионеров и инвалидов. Об этом сообщает ТАСС.

«Самое страшное — это угрозы, с которыми сталкиваются одинокие люди преклонного возраста. Заступиться за них неком», — заявил Миронов.

Он подчеркнул, что инвалиды и пенсионеры — одна из самых уязвимых групп населения. Многие из них неспособны сопротивляться мошенникам, и потеря даже небольшой суммы может привести к нервному срыву, ухудшению здоровья или даже смерти, добавил депутат.

При этом у мошенников инвалиды и граждане преклонного возраста находятся на особом счету, рассказал председатель партии.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала мошенника, который под видом губернатора города Александра Беглова выманил у 84-летнего пенсионера 20 миллионов рублей.