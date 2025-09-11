Оглашен приговор по делу о теле с отрезанным ухом в парадной Петербурга

Петербуржец Клепиков получил 12 лет колонии за убийство мужчины в парадной

В Петербурге суд вынес приговор местному жителю Артемию Клепикову, причастному к расправе в парадной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Подсудимый получил 12 лет лишения свободы в колонии особого режима. Из материалов уголовного дела следует, что 20 сентября 2024 года Клепиков в состоянии алкогольного опьянения в парадной дома №119 на Невском проспекте напал на мужчину.

Жертва получила 20 ударов твердым тупым предметом. После Клепиков сдавил ему шею, а после того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, отрезал ему левое ухо.

Ранее сообщалось, что геймер, который прилетел в Санкт-Петербург и жестоко расправился со школьницей в апарт-отеле, признал свою вину на допросе.