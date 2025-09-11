Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:48, 11 сентября 2025Силовые структуры

Оглашен приговор по делу о теле с отрезанным ухом в парадной Петербурга

Петербуржец Клепиков получил 12 лет колонии за убийство мужчины в парадной
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Петербурге суд вынес приговор местному жителю Артемию Клепикову, причастному к расправе в парадной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Подсудимый получил 12 лет лишения свободы в колонии особого режима. Из материалов уголовного дела следует, что 20 сентября 2024 года Клепиков в состоянии алкогольного опьянения в парадной дома №119 на Невском проспекте напал на мужчину.

Жертва получила 20 ударов твердым тупым предметом. После Клепиков сдавил ему шею, а после того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, отрезал ему левое ухо.

Ранее сообщалось, что геймер, который прилетел в Санкт-Петербург и жестоко расправился со школьницей в апарт-отеле, признал свою вину на допросе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «После Украины будет Балтия». Конгресс США одобрил новую военную помощь Украине. Почему ее назвали провалом противников Киева?

    В России резко высказались о давшей интервью Пугачевой

    Внук Шарля де Голля рассказал о желании переехать в Москву

    В России выступят сразу несколько иностранных групп

    Российская авиакомпания раскрыла направления из Краснодара после открытия аэропорта

    Наушники Apple признали незаконными в Европе

    Более сотни россиян оказались в «водном плену» на борту севшего на мель теплохода

    США захотели лишить Европу российского энергоносителя

    Женщина переехала коллегу на парковке и пришла на работу как ни в чем не бывало

    Официальный курс доллара подняли выше 85 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости