Освобожденный лидер оппозиции Белоруссии вернулся в республику

Помилованный лидер оппозиции Белоруссии Статкевич вернулся в страну
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Помилованный лидер оппозиции Белоруссии Николай Статкевич вернулся в страну. Об этом пишет LRT в Telegram-канале со ссылкой на службу охраны государственной границы Литвы.

«Он находился на той стороне и в Литву не переходил, попыток пересечь границу не было. Сейчас его уже нет, потому что он пошел вглубь пункта», — сообщил представитель Литвы Гедрюс Мишутис.

О том, что это Николай Стакевич сообщает «Наша Нива» в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что помилованный лидер оппозиции отказался покидать страну. Издание «Наша Нива» также публикует фотографию, где, предположительно, Статкевич сидит в «серой зоне», не желая проходить пункт контроля с литовской стороны.

