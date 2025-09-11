Отказ Капризова от предложения клуба НХЛ о контракте на 128 миллионов долларов объяснили

Журналист Фридман: Капризову могут дать контракт в 20 миллионов долларов в год

Журналист Эллиотт Фридман объяснил российского нападающего Кирилла Капризова от предложения клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» о контракте на 128 миллионов долларов. Его слова приводит Sportsnet.

Фридман заявил, что представители хоккеиста ведут переговоры с другими клубами. Он подчеркнул, что ему могут предложить контракт на семь лет с зарплатой в 20 миллионов долларов в год.

Ранее Капризов отклонил предложение «Миннесоты» о контракте. Руководство клуба предложило хоккеисту восьмилетнее соглашение на сумму 128 миллионов долларов. Отмечается, что это сделало бы Капризова самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.

