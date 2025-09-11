Подорвавшийся россиянин получил срок

Подорвавшийся житель Курской области получил 2,5 года из-за взрывного устройства

Курский областной суд признал законным приговор 31-летнему местному жителю Олегу Нестерову, подорвавшемуся на взрывном устройстве, которое он нашел на обочине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Из материалов уголовного дела следует, что в ноябре 2024 года мужчина подобрал на обочине автодороги взрывное устройство. Он положил в карман куртки взрыватель УЗРГМ-2. На следующий день произошла детонация взрывного устройства. Нестеров получил телесные повреждения.

Промышленный районный суд Курска признал его виновным в незаконном хранении взрывного устройства и приговорил к 2,5 года заключения. Адвокат осужденного приговор обжаловал, настаивая на смягчении наказания. Однако его жалоба была отклонена. Приговор вступил в законную силу.

