Силовые структуры
20:47, 11 сентября 2025Силовые структуры

Подорвавшийся россиянин получил срок

Подорвавшийся житель Курской области получил 2,5 года из-за взрывного устройства
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Курский областной суд признал законным приговор 31-летнему местному жителю Олегу Нестерову, подорвавшемуся на взрывном устройстве, которое он нашел на обочине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Из материалов уголовного дела следует, что в ноябре 2024 года мужчина подобрал на обочине автодороги взрывное устройство. Он положил в карман куртки взрыватель УЗРГМ-2. На следующий день произошла детонация взрывного устройства. Нестеров получил телесные повреждения.

Промышленный районный суд Курска признал его виновным в незаконном хранении взрывного устройства и приговорил к 2,5 года заключения. Адвокат осужденного приговор обжаловал, настаивая на смягчении наказания. Однако его жалоба была отклонена. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Карачаево-Черкесии Ахмата Джанибекова, готовившего теракт в здании республиканского управления ФСБ.

    Все новости