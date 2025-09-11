Полицейский помог россиянину изгнать злых духов

Участковый помог изгнать злых духов из квартиры жителя Нижневартовска

Участковый из Нижневартовска (ХМАО-Югра) помог местному жителю изгнать злых духов. Об этом майор полиции Роман Черевков рассказал при подаче заявки на всероссийский конкурс «Народный участковый», сообщается на официальном сайте ведомства.

По словам участкового, к ним неоднократно обращался мужчина и жаловался на злых духов в своей квартире. Разговоры ни к чему не привели, так что Черевков взял своего знакомого и поехал по месту жительства заявителя.

Приятель служил в духовной семинарии — он надел рясу и провел обряд по изгнанию злых духов. «После этого гражданин успокоился и остался доволен», — подытожил полицейский.

Ранее полицейские в Иркутской области помогли спасти квартиру пенсионерки от телефонных мошенников.