Из жизни
04:00, 11 сентября 2025Из жизни

Порномодель бросила Onlyfans и купила корову

Олег Парамонов
Фото: @farmerbelle25

Австралийская порномодель, известная под псевдонимом Фермер Белль, потратила заработанные на Onlyfans деньги на то, чтобы купить себе фермы и заняться разведением коров. Об этом сообщает издание The Courier-Mail.

Белль выросла в фермерской семье и всегда хотела заниматься сельским хозяйством. Три с половиной года назад она потеряла работу, попала в аварию и повредила спину. Пока лечилась, завела аккаунт в OnlyFans, который неожиданно для нее оказался очень популярным. В общей сложности девушке удалось заработать несколько миллионов австралийских долларов.

Свалившиеся на нее богатства Белль потратила, чтобы помочь семье: у нее больная мать и семь братьев и сестер. Кроме того, она купила несколько объектов в Квинсленде и Виктории и запустила хозяйство по разведению скота в Саут-Бернетте.

Хотя у нее есть деньги, девушка сама работает на своих фермах. Недавно она заняла первое место в рейтинге «Лучшие молодые фермеры 2025», который составляет News Corp.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans из Шотландии решила научить бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака снимать порно для фут-фетишистов. «Думаю, я превратила бы его в настоящего короля ног», — заявила она.

