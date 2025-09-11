Поставки российской сельхозпродукции за рубеж заметно упали

ФТС: Экспорт агропродукции из России за границу снизился на 14,2 % в январе-июле

По итогам первых семи месяцев 2025 года суммарные объемы поставок продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) иностранным покупателям сократился на 14,2 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном падении одной из ключевых статей экспорта РФ сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

За отчетный период отечественные агроэкспортеры смогли заработать на поставках за рубеж в общей сложности 20,5 миллиарда долларов. Для сравнения, в январе-июле их доходы от сбыта продовольственных товаров и сельхозсырья (за исключением текстильного) составили 23,9 миллиарда. Таким образом, в годовом выражении показатель просел на 3,4 миллиарда долларов.

Импорт вышеуказанных видов продукции в Россию за это время, напротив, увеличился на 15,1 процента, или на 3,2 миллиарда. Если за первые семь месяцев 2024-го стоимость поставок в РФ агропродукции оценивалась в 21,1 миллиарда долларов, то в январе-июле 2025-го — в 24,3 миллиарда. За это время темпы снижения экспорта замедлились, тогда как динамика импорта ускорилась, резюмировали в ведомстве.

Ранее в Российском зерновом союзе (РЗС) сообщили о резком падении отгрузок российского зерна за рубеж. В первой декаде августа показатель упал вдвое в годовом выражении и составил 1,135 миллиона тонн. Экспорт пшеницы за это время просел в 2,3 раза, ячменя — примерно в 1,6 раза, а кукурузы — в 4,2 раза. Вместе с сокращением объемов поставок заметно снижается и список стран-покупателей. Если год назах их насчитывалось 33, то в начале последнего месяца лета 2025-го — всего 11. Несмотря на подобную динамику, глава Минсельхоза Оксана Лут считает, что российским аграриям будет под силу сохранить объемы экспорта в нынешнем сельхозсезоне на уровне предыдущего — в районе 53-55 миллионов тонн.