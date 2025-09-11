Президент Армении сделал необычное заявление о России

Президент Хачатурян: Армения перестала быть младшим братом России

Армения более не является младшим братом России. Необычное заявление сделал армянский президент Ваагн Хачатурян в интервью RTVI.

«Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские. Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года», — сказал глава государства.

По его словам, Армения смогла диверсифицировать свою экономику. Ереван также надеется на то, что Москва будет «учитывать самостоятельные решения армянских властей».

Ранее в России высказались о возможном выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, такое решение должно приниматься армянским народом.