Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:53, 10 сентября 2025Россия

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал подросток

Гладков: Девочка-подросток пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Белгородскую область. В результате одного из ударов пострадала 14-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В поселке Дубовое Белгородского района после детонации беспилотника пострадал 14-летний ребенок», — написал чиновник. По его словам, девочка была госпитализирована, у нее диагностировали сотрясение мозга.

Кроме того, в городе Грайворон осколочное ранение головы получил мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь, в дальнейшем он будет продолжать лечение амбулаторно.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении 23 дронов ВСУ за шесть часов. 18 из них были сбиты над Белгородской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху выступил с обвинением в адрес Катара после удара по Дохе

    В Париже нашли утерянную 400 лет назад картину Рубенса

    Президент Польши обсудил с Трампом инцидент с беспилотниками

    Известного американского консерватора попытались убить

    «Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение после инцидента с дронами в Польше

    В США удивились безопасности российских дорог

    В США напомнили о заявлении экс-президента Польши по Украине

    При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал подросток

    На Западе рассказали о предупреждении Путина союзникам Украины

    Швеция направит в Польшу самолеты и средства ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости