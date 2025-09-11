При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал подросток

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Белгородскую область. В результате одного из ударов пострадала 14-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В поселке Дубовое Белгородского района после детонации беспилотника пострадал 14-летний ребенок», — написал чиновник. По его словам, девочка была госпитализирована, у нее диагностировали сотрясение мозга.

Кроме того, в городе Грайворон осколочное ранение головы получил мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь, в дальнейшем он будет продолжать лечение амбулаторно.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении 23 дронов ВСУ за шесть часов. 18 из них были сбиты над Белгородской областью.