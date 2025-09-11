Пригожин оценил слова Пугачевой о предательстве Родины

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал интервью эстрадной певицы Аллы Пугачевой проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Его слова приводит Daily Storm в Telegram.
«Родина ее не предавала! Это был исключительно ее выбор», — высказался Пригожин в ответ на заявления артистки. По мнению продюсера, Пугачева просто оказалась в непривычной для себя ситуации, где ее не превозносят над остальными людьми.
Собеседник издания добавил, что испытал обиду за Филиппа Киркорова, которого упомянула в интервью Пугачева. Певица заявила, что о браке с Киркоровым ее попросила мать исполнителя. Пригожин указал на то, что у супругов было венчание в Иерусалиме, а не просто свадьба.
«Это камень в чей огород? Опустила она его сильно, если честно… Ну, у них же были отношения, как-то же они жили!» — возмутился Пригожин.
В среду, 10 сентября вышло первое за несколько лет большое интервью Аллы Пугачевой. В нем уехавшая из России певица призналась, что не считает себя предателем Родины. По мнению Пугачевой, это Родина предала ее.
Артистка также заявила, что вышла замуж за Киркорова по просьбе его матери. По словам Пугачевой, она планировала за три года помочь карьере исполнителя, а затем расстаться с ним.