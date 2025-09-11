Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:22, 11 сентября 2025Культура

Пригожин оценил слова Пугачевой о предательстве Родины

Продюсер Пригожин заявил, что Родина не предавала Аллу Пугачеву
Ольга Коровина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал интервью эстрадной певицы Аллы Пугачевой проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Его слова приводит Daily Storm в Telegram.

«Родина ее не предавала! Это был исключительно ее выбор», — высказался Пригожин в ответ на заявления артистки. По мнению продюсера, Пугачева просто оказалась в непривычной для себя ситуации, где ее не превозносят над остальными людьми.

Собеседник издания добавил, что испытал обиду за Филиппа Киркорова, которого упомянула в интервью Пугачева. Певица заявила, что о браке с Киркоровым ее попросила мать исполнителя. Пригожин указал на то, что у супругов было венчание в Иерусалиме, а не просто свадьба.

«Это камень в чей огород? Опустила она его сильно, если честно… Ну, у них же были отношения, как-то же они жили!» — возмутился Пригожин.

В среду, 10 сентября вышло первое за несколько лет большое интервью Аллы Пугачевой. В нем уехавшая из России певица призналась, что не считает себя предателем Родины. По мнению Пугачевой, это Родина предала ее.

Артистка также заявила, что вышла замуж за Киркорова по просьбе его матери. По словам Пугачевой, она планировала за три года помочь карьере исполнителя, а затем расстаться с ним.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Освобожденный лидер оппозиции Белоруссии вернулся в республику

    Россиянка залезла на чужой балкон, разбила горшок об голову спасателя и попала на видео

    Прогулку Собчак с Арестовичем по Лондону назвали легализацией террора

    В российском городе объявили опасность безэкипажных катеров

    На Украине заявили об откровенном разговоре с Венгрией

    Раскрыто самое популярное в мире место для новогодних каникул

    Популярная российская юмористка рассказала о жизни с психическим расстройством

    70-летний бывший глава «Зенита» дебютировал в Кубке России по футболу

    Посол ответил на призывы Гааги ужесточить антироссийские санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости