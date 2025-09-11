Пригожин раскрыл подробности ограбления таксистом в Турции

Продюсер Пригожин назвал уроком ограбление таксистом в Турции

Продюсер Иосиф Пригожин назвал уроком произошедшее с ним и его супругой, певицей Валерией, в Турции ограбление со стороны таксиста. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл подробности произошедшего.

«Я хочу сказать, что надо быть бдительными, особенно с таксистами. Это очередной урок», — высказался Пригожин.

Продюсер рассказал, что он предложил таксисту наличные, однако тот сказал, что у бизнесмена старые купюры.

«Я ему даю карточку. Но они же не везде работают. Он берет ее, прокатывает. А я телефон, куда уведомления приходят, оставил в отеле. У него там написано шесть с чем-то тысяч. Но я у него спросил, он говорит: "Это лиры". А я думаю, что я буду сейчас делить, умножать, не будет же он обманывать. Он раз прокатал, говорит, что не проходит, второй раз прокатал. А я понимаю уже, что что-то не то. И мы вышли из машины. Мы даже не воспользовались этим такси, потому что он попросил оплату вперед. Вышли из машины, и на всякий случай я сфотографировал номер», — поделился продюсер.

По словам собеседника издания, после того, как он приехал в отель, он обнаружил, что с его карты списали 13 тысяч 200 долларов.

Спускаюсь к консьержу и говорю, что я дам любые деньги, чтобы нашли этого ублюдка Иосиф Пригожин продюсер

«Мне привели начальника безопасности отеля. Я ему рассказываю все, показываю фотографию. Он попросил 15 минут. Возвращается и спрашивает, пойдем ли мы писать заявление в полицейский участок. Я говорю: "Пойду". Приходим в полицейский участок, и там одна девушка узнала Валерию. Она рассказала, кто мы, что мы. И это все сработало. Полицейский через пять минут взял телефон и говорит, кто из этих трех. Показывает нам портреты. Валерия показывает на первую фотографию, я — на третью. В итоге Валерия была права», — добавил Пригожин.

Продюсер отметил, что турецкие полицейские попросили их с супругой вернуться в участок через час.

«Приходим через время, стоит этот арестованный таксист с огромной пачкой лир. Я даже не пересчитывал. Потому что мне было так обидно. Я такой злой был, что нас обманули. Полицейский спрашивает, буду ли я заявление писать. А мне что взять и уйти что ли? Написал заявление», — поделился он.

Мне в итоге пришлось заблокировать карту, потому что там на этой машинке могут быть отпечатки. Я побоялся, что он еще что-то снимет Иосиф Пригожин продюсер

При этом Пригожин рассказал, что они с Валерией побывали в полицейском участке, который появился еще в период Османской империи.

О краже у Валерии и Пригожина одного миллиона рублей в Турции стало известно 11 сентября.

