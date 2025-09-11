Ранившая ножом пассажирку петербургского метро женщина попала на видео

В метро Петербурга женщина ударила ножом случайно толкнувшую ее пассажирку

Жительница Санкт-Петербурга трижды ударила ножом пассажирку городского метро, которая случайно ее толкнула. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видео с нападавшей.

На кадрах видна женщина, которую на полу удерживает полицейский.

Инцидент произошел в вагоне поезда на станции «Московские ворота». Задержанная — 51-летняя петербурженка. Она ранила ножом 26-летнюю пассажирку в поясничную область. Пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

