Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:27, 11 сентября 2025Силовые структуры

Ранившая ножом пассажирку петербургского метро женщина попала на видео

В метро Петербурга женщина ударила ножом случайно толкнувшую ее пассажирку
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Жительница Санкт-Петербурга трижды ударила ножом пассажирку городского метро, которая случайно ее толкнула. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видео с нападавшей.

На кадрах видна женщина, которую на полу удерживает полицейский.

Инцидент произошел в вагоне поезда на станции «Московские ворота». Задержанная — 51-летняя петербурженка. Она ранила ножом 26-летнюю пассажирку в поясничную область. Пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

Ранее сообщалось, что в Брянске вооруженный мужчина ворвался в цветочный салон и угрожал убить продавщиц.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Освобожденный лидер оппозиции Белоруссии вернулся в республику

    Россиянка залезла на чужой балкон, разбила горшок об голову спасателя и попала на видео

    Прогулку Собчак с Арестовичем по Лондону назвали легализацией террора

    В российском городе объявили опасность безэкипажных катеров

    На Украине заявили об откровенном разговоре с Венгрией

    Раскрыто самое популярное в мире место для новогодних каникул

    Популярная российская юмористка рассказала о жизни с психическим расстройством

    70-летний бывший глава «Зенита» дебютировал в Кубке России по футболу

    Посол ответил на призывы Гааги ужесточить антироссийские санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости