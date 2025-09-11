Раскрыта позиция скандально известного в России многоженца по делу о разврате

Адвокат Почуев: Многоженец Сухов написал добровольную явку и готов сотрудничать

Скандально известный многоженец Иван Сухов написал заявление о добровольной явке к следователю по уголовному делу о разврате и выразил готовность сотрудничать со следствием. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Александр Почуев.

Его подзащитный готов явиться к следователю в любое время и дать показания. При этом Сухов свою вину в развратных действиях в отношении дочери отрицает. У него пока нет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого по делу.

Бывший следователь прокуратуры, а ныне адвокат Вадим Багатурия заявил Ridus, что девушке придется пройти детектор лжи, чтобы следствие смогло установить правдивость ее обвинений. Юрист отметил, что нередки случаи, когда потерпевшая сначала говорит одно, а потом меняет показания.

Следователи из Владимирской области возбудили уголовное дело 10 сентября. В начале июня Сухова обвинила в домогательствах старшая дочь. По словам девушки, действия интимного характера со стороны отца она терпела с 14 лет. Сотрудники СК уже допросили его близких и провели необходимые экспертизы.