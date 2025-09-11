Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:11, 11 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыта позиция скандально известного в России многоженца по делу о разврате

Адвокат Почуев: Многоженец Сухов написал добровольную явку и готов сотрудничать
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Саша Сулим / YouTube 

Скандально известный многоженец Иван Сухов написал заявление о добровольной явке к следователю по уголовному делу о разврате и выразил готовность сотрудничать со следствием. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Александр Почуев.

Его подзащитный готов явиться к следователю в любое время и дать показания. При этом Сухов свою вину в развратных действиях в отношении дочери отрицает. У него пока нет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого по делу.

Бывший следователь прокуратуры, а ныне адвокат Вадим Багатурия заявил Ridus, что девушке придется пройти детектор лжи, чтобы следствие смогло установить правдивость ее обвинений. Юрист отметил, что нередки случаи, когда потерпевшая сначала говорит одно, а потом меняет показания.

Следователи из Владимирской области возбудили уголовное дело 10 сентября. В начале июня Сухова обвинила в домогательствах старшая дочь. По словам девушки, действия интимного характера со стороны отца она терпела с 14 лет. Сотрудники СК уже допросили его близких и провели необходимые экспертизы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Краснодара открылся впервые с начала СВО. Когда начнутся полеты?

    В Приморье нашли редкое тропическое насекомое

    Воспитанникам российского детсада рассказали о «народах Поволжья» узбеках и таджиках

    В России выступят сразу несколько иностранных поп-групп

    Стилист Лисовец раскрыл отношение к Лабубу

    Трамп посмертно наградит Кирка

    Раскрыта позиция скандально известного в России многоженца по делу о разврате

    Google закрыла исходный код Android

    Освобожденный лидер оппозиции Белоруссии отказался покидать страну

    Москвичка продала душу за коллекцию Лабубу и концерт Кадышевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости