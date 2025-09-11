Мир
Раскрыто возможное наказание для убийцы соратника Трампа

Губернатор Юты Кокс: Убийце Чарли Кирка может грозить смертная казнь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал смерть политика Чарли Кирка политическим убийством и напомнил, что в штате еще не отменена смертная казнь, передает РИА Новости.

Кокс добавил, что Кирк был глубоко вовлечен в политику, поэтому сегодня выступал в кампусе местного университета. Глава штата заверил, что преступник понесет наказание, и напомнил, что в Юте смертная казнь до сих пор не отменена.

«Расследование продолжается, но я хочу прямо сейчас заявить всем, кто это сделал: мы вас найдем, мы вас судим и привлечем к ответственности по всей строгости закона», — заявил Кокс.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября во время выступления в университете в Юте. Он попал в больницу и находился в критическом состоянии. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил о его смерти.

