Рассказавшего о схеме отмывания денег на СВО военблогера вызвали в полицию

МВД опросило блогера Алехина после видео со схемой отмывания денег на СВО

Военного блогера Романа Алехина, который в прошлом работал советником экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, вызвали в отдел полиции и опросили. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Блогера заподозрили в отмывании денег под прикрытием оказания помощи бойцам специальной военной операции (СВО). По данным издания, его отпустили сразу после разговора с сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в отношении Алехина начали проверку из-за видеоролика. На компрометирующей записи блогер объясняет собеседнику необходимость соблюдения формальной законности поставок гуманитарной помощи и описывает криминальные схемы отмывания средств.