В МВД России прокомментировали проверку военного блогера со схемами отмывания на СВО

Управление МВД России по Курской области проводит проверку после публикаций о возможных противоправных действиях, связанных с гуманитарной помощью для военнослужащих на специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Речь идет о распространившейся в сети видеозаписи с военным блогером Романом Алехиным, в прошлом работавшим советником экс-губернатора региона Алексея Смирнова.
По результатам полицейской проверки будет принято решение в установленном законом порядке, прокомментировали в УМВД. О том, что правоохранительные органы обратили внимание на скандал вокруг военного блогера, сообщалось накануне.
На компрометирующей записи Алехин объясняет собеседнику необходимость соблюдения формальной законности поставок гуманитарной помощи и описывает криминальные схемы отмывания средств.
После этого блогер заявил, что ему нечего скрывать, а сам он не видел эту запись.
Известно, что Алексей Смирнов, чьим советником работал Алехин, был обвинен в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной и заключил досудебное соглашение по уголовному делу.