13:04, 10 сентября 2025Силовые структуры

В МВД России прокомментировали проверку военного блогера со схемами отмывания на СВО

УМВД по Курской области проверит блогера Алехина на отмывание денег на СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Роман Алехин»

Управление МВД России по Курской области проводит проверку после публикаций о возможных противоправных действиях, связанных с гуманитарной помощью для военнослужащих на специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Речь идет о распространившейся в сети видеозаписи с военным блогером Романом Алехиным, в прошлом работавшим советником экс-губернатора региона Алексея Смирнова.

По результатам полицейской проверки будет принято решение в установленном законом порядке, прокомментировали в УМВД. О том, что правоохранительные органы обратили внимание на скандал вокруг военного блогера, сообщалось накануне.

На компрометирующей записи Алехин объясняет собеседнику необходимость соблюдения формальной законности поставок гуманитарной помощи и описывает криминальные схемы отмывания средств.

После этого блогер заявил, что ему нечего скрывать, а сам он не видел эту запись.

Известно, что Алексей Смирнов, чьим советником работал Алехин, был обвинен в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной и заключил досудебное соглашение по уголовному делу.

