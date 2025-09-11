Экономика
14:14, 11 сентября 2025Экономика

Резкое снижение ключевой ставки сочли небезопасным

Экономист Твердохлеб: Резкое снижение «ключа» чревато серьезными последствиями
Кирилл Луцюк

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Банк России почти наверняка не станет повышать ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров, однако ждать ее резкого понижения тоже не приходится. Об этом заявил экономист Юрий Твердохлеб. Его процитировала Общественная служба новостей (ОСН).

По его словам, сильное уменьшение ключевой ставки было бы чревато серьезными, подчас труднопредсказуемыми результатами. Поэтому регулятор предпочтет плавные темпы. Это означает, что «ключ» опустится примерно на процентный пункт. Возможно, что на полтора. Для более серьезных шагов нужны условия, которые пока не сложились.

«В дальнейшем Центральный банк будет снижать ключевую ставку, чтобы создать условия для стимулирования кредитования и сделать займы более доступными», — подытожил Твердохлеб.

По мнению бывшего министра финансов Михаила Задорнова, Банк России снизит 12 сентября ключевую ставку на два процентных пункта — до 16 процентов.

