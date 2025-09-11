Родченков обвинил IBU, FIS и ISU в систематическом сокрытии допинговых нарушений

Григорий Родченков обвинил IBU, FIS и ISU в сокрытии допинговых нарушений

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков обвинил Международный союз биатлонистов (IBU), Международный союз конькобежцев (ISU) и Международную федерацию лыжного спорта (FIS) в систематическом сокрытии допинговых нарушений. Он высказался в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы», фрагмент которой приводит «Чемпионат».

Родченков заявил, что это происходило в течение нескольких лет. «Они покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов, тщательно фильтруя и отбирая только те данные анализов крови, которые не портили графики и картинки», — подчеркнул он.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков усомнился в существовании Родченкова. «С 2014 года его нигде не видели. Последний раз мы видели в интернете сомнительное видео, в котором, предположительно, был Родченков, но узнать его было невозможно», — посчитал Колобков.

Родченков бежал в США в 2015 году и стал информатором WADA. Его показания послужили основой доклада Ричарда Макларена, в котором говорилось о существовании в России государственной системы поддержки допинга.