Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Амкал
Сегодня
17:00 (Мск)
Салют Белгород
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Леон Сатурн
Сегодня
19:30 (Мск)
Broke Boys
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
09:36, 11 сентября 2025Спорт

Родченков обвинил IBU, FIS и ISU в систематическом сокрытии допинговых нарушений

Григорий Родченков обвинил IBU, FIS и ISU в сокрытии допинговых нарушений
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков обвинил Международный союз биатлонистов (IBU), Международный союз конькобежцев (ISU) и Международную федерацию лыжного спорта (FIS) в систематическом сокрытии допинговых нарушений. Он высказался в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы», фрагмент которой приводит «Чемпионат».

Родченков заявил, что это происходило в течение нескольких лет. «Они покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов, тщательно фильтруя и отбирая только те данные анализов крови, которые не портили графики и картинки», — подчеркнул он.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков усомнился в существовании Родченкова. «С 2014 года его нигде не видели. Последний раз мы видели в интернете сомнительное видео, в котором, предположительно, был Родченков, но узнать его было невозможно», — посчитал Колобков.

Родченков бежал в США в 2015 году и стал информатором WADA. Его показания послужили основой доклада Ричарда Макларена, в котором говорилось о существовании в России государственной системы поддержки допинга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили о потере Россией миллиардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова». В чем причина?

    В России начали поставку новых систем подавления дронов

    В России составили список стран с благоприятными условиями для туристов

    Появилось видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов

    Сырский пожаловался на глубину российских ударов

    Более 60 обысков провели по делу о незаконной миграции в российском городе

    Россиянка лишилась части скальпа из-за выросшей на ее голове кровавой шишки

    Российская юмористка съездила в самую опасную страну мира и поделилась впечатлениями

    Бизнесмен-христианин Стерлигов устыдил ученых при помощи раскрашенной карандашами таблицы

    Россиянка покрылась красными пятнами из-за животной находки в квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости