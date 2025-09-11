Россиян предупредили об опасности некоторых сахарозаменителей

Эндокринолог Матвеева: Сахарозаменители повышают риск онкологических заболеваний

Некоторые сахарозаменители при частом употреблении могут спровоцировать обострение хронических заболеваний, а также повысить риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Об этой опасности подсластителей предупредила врач-эндокринолог Мария Матвеева в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметила, что самыми популярными ингредиентами в продуктах без сахара являются фруктоза, кукурузный или инвертный сиропы. По ее словам, считается, что они полезнее обычного сахара, но на самом деле почти не отличаются от него.

Матвеева добавила, что аспартам и ацесульфам калия при частом употреблении тоже могут оказывать негативный эффект. Врач уточнила, что они способны воздействовать на ДНК и митохондрии, поэтому детям, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями лучше воздерживаться от них.

Более подходящими вариантами доктор назвала низкокалорийные подсластители, такие как стевия и эритрит, а также сахарные спирты — ксилит и сорбит. «Но и с ними нужно быть осторожными», — предостерегла врач.

Кроме того Матвеева призвала обращать внимание не только на то, какой сахарозаменитель добавлен в продукт, но и на другие ингредиенты. Так, по ее словам, в шоколаде могут содержаться сахарные спирты, вызывающие диарею, а протеиновое печенье зачастую излишне нагружает организм из-за высокого содержания белка.

Ранее доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов рассказал, что чрезмерное употребление сахарозаменителей приводит к желудочно-кишечным расстройствам. Кроме того, по его словам, может измениться восприятие вкуса натуральных продуктов.